سعر Peapods Finance (PEAS)
سعر Peapods Finance (PEAS) المباشر لليوم هو USD 8.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.57M. يتم تحديث سعر PEAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peapods Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 610.74K
- تغيير سعر Peapods Finance خلال اليوم هو -3.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEAS.
خلال اليوم، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ -0.320917554376443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +3.9002570200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +8.6926363200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +5.1893669431733767 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.320917554376443
|-3.76%
|30 يوم
|$ +3.9002570200
|+47.56%
|60 يوم
|$ +8.6926363200
|+106.01%
|90 يوم
|$ +5.1893669431733767
|+172.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peapods Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-3.76%
-21.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEAS إلى AUD
A$13.038
|1 PEAS إلى GBP
￡6.478
|1 PEAS إلى EUR
€7.79
|1 PEAS إلى USD
$8.2
|1 PEAS إلى MYR
RM36.9
|1 PEAS إلى TRY
₺288.476
|1 PEAS إلى JPY
¥1,281.988
|1 PEAS إلى RUB
₽842.714
|1 PEAS إلى INR
₹696.508
|1 PEAS إلى IDR
Rp132,258.046
|1 PEAS إلى PHP
₱482.406
|1 PEAS إلى EGP
￡E.417.134
|1 PEAS إلى BRL
R$49.856
|1 PEAS إلى CAD
C$11.726
|1 PEAS إلى BDT
৳975.882
|1 PEAS إلى NGN
₦12,673.838
|1 PEAS إلى UAH
₴342.514
|1 PEAS إلى VES
Bs418.2
|1 PEAS إلى PKR
Rs2,273.286
|1 PEAS إلى KZT
₸4,288.682
|1 PEAS إلى THB
฿280.358
|1 PEAS إلى TWD
NT$267.566
|1 PEAS إلى CHF
Fr7.298
|1 PEAS إلى HKD
HK$63.714
|1 PEAS إلى MAD
.د.م82.164