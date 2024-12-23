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سعر Peapods Finance (PEAS) المباشر لليوم هو USD 8.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.57M . يتم تحديث سعر PEAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peapods Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 610.74K - تغيير سعر Peapods Finance خلال اليوم هو -3.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.94M

أداء سعر Peapods Finance (PEAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ -0.320917554376443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +3.9002570200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +8.6926363200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peapods Finance مقابل USD هو $ +5.1893669431733767 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.320917554376443 -3.76% 30 يوم $ +3.9002570200 +47.56% 60 يوم $ +8.6926363200 +106.01% 90 يوم $ +5.1893669431733767 +172.37%

تحليل سعر Peapods Finance (PEAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peapods Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.17$ 8.17 $ 8.17 24 ساعة مرتفع $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 عالية طوال الوقت $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -3.76% تغير السعر (7 أيام) -21.93%

معلومات سوق Peapods Finance (PEAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: