توكنوميكس Peanut the Doge (PDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Peanut the Doge (PDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Peanut the Doge (PDOGE) A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter الموقع الرسمي: https://pdoge.io/ اشتر PDOGE الآن!

توكنوميكس Peanut the Doge (PDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Peanut the Doge (PDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.86K $ 12.86K $ 12.86K إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.86K $ 12.86K $ 12.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00191019 $ 0.00191019 $ 0.00191019 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Peanut the Doge (PDOGE)

توكنوميكس Peanut the Doge (PDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Peanut the Doge (PDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن PDOGE!

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