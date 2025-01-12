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سعر Peanut the Doge (PDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.32K . يتم تحديث سعر PDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peanut the Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.72 - تغيير سعر Peanut the Doge خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Peanut the Doge (PDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peanut the Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peanut the Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peanut the Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peanut the Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ 0 +25.49% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Peanut the Doge (PDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peanut the Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00191019$ 0.00191019 $ 0.00191019 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -21.39%

معلومات سوق Peanut the Doge (PDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: