معلومات سعر Peak Internet Male Performance (PIMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) -4.68% تغير السعر (7 أيام) -4.68%

سعر Peak Internet Male Performance (PIMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIMP على الإطلاق هو $ 0.00115542، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIMP +0.19% على مدار الساعة الماضية، -3.62% على مدار 24 ساعة، و -4.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Peak Internet Male Performance (PIMP)

القيمة السوقية $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K إمداد دورة التداول 999.43M 999.43M 999.43M إجمالي العرض 999,429,150.470672 999,429,150.470672 999,429,150.470672

القيمة السوقية الحالية لـ Peak Internet Male Performance هي $ 10.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIMP يبلغ 999.43M، مع إجمالي عرض 999429150.470672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.77K.