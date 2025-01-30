سعر PEACHY (PEACHY)
سعر PEACHY (PEACHY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEACHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEACHY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.65
- تغيير سعر PEACHY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PEACHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEACHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEACHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEACHY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.80%
|60 يوم
|$ 0
|+4.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEACHY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embark on an exhilarating journey as Web3 collides with the Metaverse, birthing a laughter-packed reality where PEACHY takes center stage! Brace yourself for a memetoken sensation, already soaring on @p2b_exchange, with a grand listing on Feb 5th. PEACHY transcends beyond memes – it's the hottest crypto club where every meme finds joy! Slipdrops, NFTs, and Liveshows are in the works, promising a dazzling experience for the most active users. The global marketing blitz has begun, and PEACHY's metaverse connection is on the horizon.
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