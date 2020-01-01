توكنوميكس PeacePal AI (PEACE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PeacePal AI (PEACE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PeacePal AI (PEACE) PeacePal AI is an innovative AI-driven mental health app designed to make emotional support more accessible, affordable, and engaging. Built on Web3 technology, PeacePal combines the power of artificial intelligence with blockchain to offer a more personalized and secure mental wellness experience. The app features custom AI personalities capable of real-time learning, providing users with engaging, authentic conversations tailored to their emotional needs. الموقع الرسمي: https://peacepal.ai/ الوثيقة البيضاء: https://peacepal-ai.gitbook.io/documentation اشتر PEACE الآن!

توكنوميكس PeacePal AI (PEACE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PeacePal AI (PEACE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.18K $ 74.18K $ 74.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00290485 $ 0.00290485 $ 0.00290485 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006173 $ 0.00006173 $ 0.00006173 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PeacePal AI (PEACE)

توكنوميكس PeacePal AI (PEACE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PeacePal AI (PEACE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEACE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEACE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEACE، استكشف السعر المباشر لتوكن PEACE!

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