سعر PeacePal AI (PEACE)
سعر PeacePal AI (PEACE) المباشر لليوم هو USD 0.00122275. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PeacePal AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.22K
- تغيير سعر PeacePal AI خلال اليوم هو -25.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ -0.000415214510193441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000415214510193441
|-25.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PeacePal AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-25.34%
-38.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PeacePal AI is an innovative AI-driven mental health app designed to make emotional support more accessible, affordable, and engaging. Built on Web3 technology, PeacePal combines the power of artificial intelligence with blockchain to offer a more personalized and secure mental wellness experience. The app features custom AI personalities capable of real-time learning, providing users with engaging, authentic conversations tailored to their emotional needs.
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