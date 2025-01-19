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سعر PeacePal AI (PEACE) المباشر لليوم هو USD 0.00122275 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PeacePal AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.22K - تغيير سعر PeacePal AI خلال اليوم هو -25.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PeacePal AI (PEACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ -0.000415214510193441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PeacePal AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000415214510193441 -25.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PeacePal AI (PEACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PeacePal AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011793$ 0.0011793 $ 0.0011793 24 ساعة مرتفع $ 0.00163796$ 0.00163796 $ 0.00163796 عالية طوال الوقت $ 0.00290485$ 0.00290485 $ 0.00290485 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -25.34% تغير السعر (7 أيام) -38.15%

معلومات سوق PeacePal AI (PEACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: