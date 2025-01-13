احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PC.

سعر Peace Coin (PC) المباشر لليوم هو USD 2.48 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peace Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.95K - تغيير سعر Peace Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Peace Coin (PC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peace Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peace Coin مقابل USD هو $ -0.2608659920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peace Coin مقابل USD هو $ +0.3800815760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peace Coin مقابل USD هو $ +0.2955894532977754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.2608659920 -10.51% 60 يوم $ +0.3800815760 +15.33% 90 يوم $ +0.2955894532977754 +13.53%

تحليل سعر Peace Coin (PC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peace Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Peace Coin (PC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: