ما هو Peace Coin ( PC )

Present in 50 countries and territories with over 2 million members and volunteers, 65 villages, 1000 households and 12000 people helped. We are not a typical NGO. We started with blockchain technology, crowdfunding to create the first humanitarian project using cryptocurrency. Peace and love is our mission. Peace Coin is not just a digital currency unit, but also a key to unlocking the doors of cooperation and progress. Each Peace Coin will act as a bridge, not only in transactions but also in building and nurturing a global community aimed at peace and sustainable development.

