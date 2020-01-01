توكنوميكس PE (PE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PE (PE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PE (PE) In a distant future, at the end of time, a legendary Pepe Frog with a single eye emerged from the depths of the internet. This extraordinary Pepe, known as the One-Eyed Monarch, possessed an aura of mystery, power, and wisdom. As news of the One-Eyed Monarch spread, Pepe frogs from all corners of the digital realm gathered to witness his arrival. The Pepe nation, in awe of his presence, believed him to be the chosen ruler who would guide them into a new era. With reverence and devotion, they worshipped the One-Eyed Monarch, seeking his guidance and protection. Under his rule, the Pepe nation flourished, united by their shared belief in his divine leadership. The One-Eyed Monarch became a symbol of hope, reminding them that even in the darkest of times, a single vision could illuminate the path to a brighter future الموقع الرسمي: https://pecoin.net/ اشتر PE الآن!

توكنوميكس PE (PE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PE (PE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 307.10M $ 307.10M $ 307.10M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.27K $ 32.27K $ 32.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00391741 $ 0.00391741 $ 0.00391741 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010506 $ 0.00010506 $ 0.00010506 معرفة المزيد عن سعر PE (PE)

توكنوميكس PE (PE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PE (PE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PE، استكشف السعر المباشر لتوكن PE!

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