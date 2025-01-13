سعر PDX Coin (PDX)
سعر PDX Coin (PDX) المباشر لليوم هو USD 73.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PDX Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 305.31K
- تغيير سعر PDX Coin خلال اليوم هو -35.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -41.38229096478432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2874945600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2749133760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -112.53106036480908 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -41.38229096478432
|-35.88%
|30 يوم
|$ -45.2874945600
|-61.26%
|60 يوم
|$ -45.2749133760
|-61.24%
|90 يوم
|$ -112.53106036480908
|-60.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PDX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-35.88%
-59.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PDX is a digital currency that is at the core of a powerful new banking and financial services ecosystem
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