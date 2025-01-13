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سعر PDX Coin (PDX) المباشر لليوم هو USD 73.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PDX Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 305.31K - تغيير سعر PDX Coin خلال اليوم هو -35.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PDX Coin (PDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -41.38229096478432 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2874945600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2749133760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -112.53106036480908 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -41.38229096478432 -35.88% 30 يوم $ -45.2874945600 -61.26% 60 يوم $ -45.2749133760 -61.24% 90 يوم $ -112.53106036480908 -60.35%

تحليل سعر PDX Coin (PDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PDX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 73.45$ 73.45 $ 73.45 24 ساعة مرتفع $ 115.31$ 115.31 $ 115.31 عالية طوال الوقت $ 196.1$ 196.1 $ 196.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -35.88% تغير السعر (7 أيام) -59.96%

معلومات سوق PDX Coin (PDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: