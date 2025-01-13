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سعر PDX Coin (PDX)

USD

مخطط سعر PDX Coin (PDX) المباشر

$73.92
$73.92$73.92
-35.80%(1D)

سعر PDX Coin (PDX) لليوم

سعر PDX Coin (PDX) المباشر لليوم هو USD 73.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PDX Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 305.31K
- تغيير سعر PDX Coin خلال اليوم هو -35.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر PDX Coin (PDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -41.38229096478432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2874945600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -45.2749133760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PDX Coin مقابل USD هو $ -112.53106036480908 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -41.38229096478432-35.88%
30 يوم$ -45.2874945600-61.26%
60 يوم$ -45.2749133760-61.24%
90 يوم$ -112.53106036480908-60.35%

تحليل سعر PDX Coin (PDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PDX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 73.45
$ 73.45$ 73.45

$ 115.31
$ 115.31$ 115.31

$ 196.1
$ 196.1$ 196.1

+0.17%

-35.88%

-59.96%

معلومات سوق PDX Coin (PDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 305.31K
$ 305.31K$ 305.31K

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0.00 0.00

ما هو PDX Coin ( PDX )

PDX is a digital currency that is at the core of a powerful new banking and financial services ecosystem

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المصدر PDX Coin (PDX)

الموقع الرسمي

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A$119.7504
1 PDX إلى GBP
59.8752
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71.7024
1 PDX إلى USD
$73.92
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RM331.9008
1 PDX إلى TRY
2,616.768
1 PDX إلى JPY
¥11,654.9664
1 PDX إلى RUB
7,512.4896
1 PDX إلى INR
6,369.6864
1 PDX إلى IDR
Rp1,211,803.0848
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4,361.28
1 PDX إلى EGP
￡E.3,732.96
1 PDX إلى BRL
R$452.3904
1 PDX إلى CAD
C$106.4448
1 PDX إلى BDT
9,057.4176
1 PDX إلى NGN
115,140.0096
1 PDX إلى UAH
3,139.3824
1 PDX إلى VES
Bs3,917.76
1 PDX إلى PKR
Rs20,676.9024
1 PDX إلى KZT
39,193.8624
1 PDX إلى THB
฿2,563.5456
1 PDX إلى TWD
NT$2,447.4912
1 PDX إلى CHF
Fr67.2672
1 PDX إلى HKD
HK$575.0976
1 PDX إلى MAD
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