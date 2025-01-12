سعر PDBC Defichain (DPDBC)
سعر PDBC Defichain (DPDBC) المباشر لليوم هو USD 0.461223. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPDBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PDBC Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر PDBC Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.0925791711 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.0768146612 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.73204846993168 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0925791711
|-20.07%
|60 يوم
|$ -0.0768146612
|-16.65%
|90 يوم
|$ -0.73204846993168
|-61.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PDBC Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-34.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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