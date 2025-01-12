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سعر PDBC Defichain (DPDBC) المباشر لليوم هو USD 0.461223 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DPDBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PDBC Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر PDBC Defichain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PDBC Defichain (DPDBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.0925791711 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.0768146612 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PDBC Defichain مقابل USD هو $ -0.73204846993168 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0925791711 -20.07% 60 يوم $ -0.0768146612 -16.65% 90 يوم $ -0.73204846993168 -61.34%

تحليل سعر PDBC Defichain (DPDBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PDBC Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 21.55$ 21.55 $ 21.55 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -34.48%

معلومات سوق PDBC Defichain (DPDBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: