توكنوميكس PCM (PCM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PCM (PCM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PCM (PCM) PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART. PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal. PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions. PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact. الموقع الرسمي: https://pcmlabs.io الوثيقة البيضاء: https://pichain-global.gitbook.io/whitepaper-pcm-ecosystem اشتر PCM الآن!

توكنوميكس PCM (PCM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PCM (PCM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.14M $ 84.14M $ 84.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.154659 $ 0.154659 $ 0.154659 السعر الحالي: $ 0.168288 $ 0.168288 $ 0.168288 معرفة المزيد عن سعر PCM (PCM)

توكنوميكس PCM (PCM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PCM (PCM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PCM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PCM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PCM، استكشف السعر المباشر لتوكن PCM!

توقعات سعر PCM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PCM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PCM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PCM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!