سعر PCM (PCM)
سعر PCM (PCM) المباشر لليوم هو USD 0.767708. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PCM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K
- تغيير سعر PCM خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PCM مقابل USD هو $ +0.00824607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.2164479773 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.0180012939 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.0715178167162163 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00824607
|+1.09%
|30 يوم
|$ -0.2164479773
|-28.19%
|60 يوم
|$ -0.0180012939
|-2.34%
|90 يوم
|$ -0.0715178167162163
|-8.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PCM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+1.09%
-6.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART. PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal. PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions. PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact.
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