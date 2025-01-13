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سعر PCM (PCM) المباشر لليوم هو USD 0.767708 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PCM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PCM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K - تغيير سعر PCM خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PCM (PCM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PCM مقابل USD هو $ +0.00824607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.2164479773 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.0180012939 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PCM مقابل USD هو $ -0.0715178167162163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00824607 +1.09% 30 يوم $ -0.2164479773 -28.19% 60 يوم $ -0.0180012939 -2.34% 90 يوم $ -0.0715178167162163 -8.52%

تحليل سعر PCM (PCM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PCM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.754581$ 0.754581 $ 0.754581 24 ساعة مرتفع $ 0.775925$ 0.775925 $ 0.775925 عالية طوال الوقت $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -6.85%

معلومات سوق PCM (PCM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: