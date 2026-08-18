سعر pCLAW Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع pCLAW Coin (INTCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INTCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INTCLAW.

يحتل pCLAW Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,468.65، مع عرض متداول قدره 960.00M INTCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INTCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INTCLAW بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+0.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق pCLAW Coin (INTCLAW)

القيمة السوقية $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K إمداد دورة التداول 960.00M 960.00M 960.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ pCLAW Coin هي $ 12.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INTCLAW يبلغ 960.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.99K.