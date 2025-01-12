سعر PBIE (PBIE)
سعر PBIE (PBIE) المباشر لليوم هو USD 133.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PBIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PBIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر PBIE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PBIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PBIE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PBIE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PBIE مقابل USD هو $ +0.00351364003246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ +0.00351364003246
|+0.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PBIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
By providing various activity PBIE Token rewards, we will gather the community, and based on the gathered community users, we will provide products and services such as electric bicycles, travel products, healthcare, and games that we have planned. User's can purchase goods or services with PBIE received as a reward or PBIE acquired through trading. As the community becomes stronger, we expect the tokens and ecosystem to grow even bigger. Our goal is to create a transparent and powerful ecosystem based on the community.
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