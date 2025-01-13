سعر PayX (PAYX)
سعر PayX (PAYX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.25
- تغيير سعر PayX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PayX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.75%
|60 يوم
|$ 0
|-4.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PayX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards. What makes your project unique? Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users! History of your project. Fast speed All payments will be made within minutes User-friendly interface Easy To Use At The First Time Direct Payment Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services Global Payments Global Payment Network Member Offers Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx
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