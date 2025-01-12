سعر PayRue (PROPEL)
سعر PayRue (PROPEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.99K. يتم تحديث سعر PROPEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayRue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.20
- تغيير سعر PayRue خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.01B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PROPEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PROPEL.
خلال اليوم، كان سعر PayRue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayRue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayRue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayRue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-72.23%
|60 يوم
|$ 0
|-69.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PayRue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PayRue is a financial platform that operates exchanges, wallets, and transfers with cryptocurrencies. PROPEL is the native token of PayRue and an asset on the Binance Smart Chain. PROPEL is used for rewards, commission, liquidity mining, and staking in PayRue platforms and applications. PROPEL is a Governance Token, allow holders of PROPEL to vote, create proposals on future strategies, directions, partnerships, and usage of PROPEL. Future governance rights of PROPEL holders may be entitled to a share of the revenue stream generated through the PayRue applications. There are 3 main business areas of PayRue PayRue Wallet, centralized and decentralized wallet support for BTC, ETH, and BSC assets. The purpose of the wallet is to allow users to easily transfer and pay with cryptocurrencies whilst also have access to other dapps and DeFi solutions. PayRue DEX, a decentralized exchange on Binance Smart Chain, the exchange is a hybrid with a central order book and decentralized wallet access. The exchange allows for limit and market orders, and charges no gas fee when using the exchange this is included in transaction fees. Holding PROPEL allows users to receive a discount on Market Orders whilst all Limit Orders are commission-free. PayRue Chat is a chat service that supports text messages, voice and video calls. The PayRue Chat service allows users to enter and engage in Public Authorised Chat rooms where content providers have gained rights to create public information. Private group chats are available and limited to a certain number of users. PROPEL is to be used as a way of reward and rights allowing holders of PROPEL to use it to pay or be granted services, access, and rights. PayRue was founded in London, the UK in 2018.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PROPEL إلى AUD
A$--
|1 PROPEL إلى GBP
￡--
|1 PROPEL إلى EUR
€--
|1 PROPEL إلى USD
$--
|1 PROPEL إلى MYR
RM--
|1 PROPEL إلى TRY
₺--
|1 PROPEL إلى JPY
¥--
|1 PROPEL إلى RUB
₽--
|1 PROPEL إلى INR
₹--
|1 PROPEL إلى IDR
Rp--
|1 PROPEL إلى PHP
₱--
|1 PROPEL إلى EGP
￡E.--
|1 PROPEL إلى BRL
R$--
|1 PROPEL إلى CAD
C$--
|1 PROPEL إلى BDT
৳--
|1 PROPEL إلى NGN
₦--
|1 PROPEL إلى UAH
₴--
|1 PROPEL إلى VES
Bs--
|1 PROPEL إلى PKR
Rs--
|1 PROPEL إلى KZT
₸--
|1 PROPEL إلى THB
฿--
|1 PROPEL إلى TWD
NT$--
|1 PROPEL إلى CHF
Fr--
|1 PROPEL إلى HKD
HK$--
|1 PROPEL إلى MAD
.د.م--