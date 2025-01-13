سعر PAYNET (PAYN)
سعر PAYNET (PAYN) المباشر لليوم هو USD 0.50144. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAYN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAYNET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.04M
- تغيير سعر PAYNET خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PAYNET مقابل USD هو $ -0.0013245345794263 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAYNET مقابل USD هو $ -0.0122637180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAYNET مقابل USD هو $ -0.0201887767 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAYNET مقابل USD هو $ -0.014577756282109 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0013245345794263
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.0122637180
|-2.44%
|60 يوم
|$ -0.0201887767
|-4.02%
|90 يوم
|$ -0.014577756282109
|-2.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAYNET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.26%
-0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paynetcoin (PAYN) is based on connecting two popular words "Pay + Net" in the role of PAYING (PAY) and internet platform (NET) following the trend based on Blockchain technology platform which is gradually gaining popularity on a large scale. global and has a P symbol on its logo. The open source digital currency was created by Eric Nguyen a technology executive in the US, he has been involved in and running the project on social networking technology, payment services and blockchain technology since 2015. The creators of PAYN have predicted it to be a favorite cryptocurrency of travel enthusiasts and is seen as a leap forward for payment services in the travel and tourism industry. , accumulate points, rewards in the future.
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