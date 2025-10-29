معلومات سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24 ساعة منخفض $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 24 ساعة مرتفع $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 عالية طوال الوقت $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 أدنى سعر $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) في الوقت الحقيقي هو $1.056. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PSTUSDC بين أدنى سعر $ 1.054 وأعلى سعر $ 1.056، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPSTUSDC على الإطلاق هو $ 1.056، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.032.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PSTUSDC +0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.04% على مدار 24 ساعة، و +0.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

القيمة السوقية $ 89.08M$ 89.08M $ 89.08M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.08M$ 89.08M $ 89.08M إمداد دورة التداول 84.39M 84.39M 84.39M إجمالي العرض 84,389,528.577999 84,389,528.577999 84,389,528.577999

القيمة السوقية الحالية لـ PayFi Strategy Token USDC هي $ 89.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PSTUSDC يبلغ 84.39M، مع إجمالي عرض 84389528.577999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.08M.