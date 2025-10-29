سعر PayFi Strategy Token USDC المباشر اليوم هو 1.056 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PSTUSDC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PSTUSDC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PayFi Strategy Token USDC المباشر اليوم هو 1.056 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PSTUSDC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PSTUSDC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PSTUSDC

معلومات سعر PSTUSDC

اقتصاد توكن PSTUSDC

توقعات سعر PSTUSDC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار PayFi Strategy Token USDC

سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PSTUSDC إلى USD:

$1.056
$1.056$1.056
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:28:12 (UTC+8)

معلومات سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054
24 ساعة منخفض
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
24 ساعة مرتفع

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

+0.06%

+0.04%

+0.16%

+0.16%

سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) في الوقت الحقيقي هو $1.056. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PSTUSDC بين أدنى سعر $ 1.054 وأعلى سعر $ 1.056، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPSTUSDC على الإطلاق هو $ 1.056، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.032.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PSTUSDC +0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.04% على مدار 24 ساعة، و +0.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

$ 89.08M
$ 89.08M$ 89.08M

--
----

$ 89.08M
$ 89.08M$ 89.08M

84.39M
84.39M 84.39M

84,389,528.577999
84,389,528.577999 84,389,528.577999

القيمة السوقية الحالية لـ PayFi Strategy Token USDC هي $ 89.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PSTUSDC يبلغ 84.39M، مع إجمالي عرض 84389528.577999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.08M.

سجل سعر PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PayFi Strategy Token USDC مقابل USD هو $ +0.00039516 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayFi Strategy Token USDC مقابل USD هو $ +0.0076093248 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayFi Strategy Token USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayFi Strategy Token USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00039516+0.04%
30 يوم$ +0.0076093248+0.72%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو PayFi Strategy Token USDC ( PSTUSDC )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر PayFi Strategy Token USDC (USD)

كم ستكون قيمة PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PayFi Strategy Token USDC.

تحقق الآن من توقعات سعر PayFi Strategy Token USDC!

عملة PSTUSDC إلى العملات المحلية

توكنوميكس PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PSTUSDC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

كم يساوي PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) اليوم؟
سعر PSTUSDC المباشر في USD هو USD 1.056، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PSTUSDC إلى USD الحالي؟
سعر PSTUSDC إلى USD الحالي هو $ 1.056. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PayFi Strategy Token USDC ؟
القيمة السوقية لعملة PSTUSDC هي $ 89.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PSTUSDC؟
العرض المتداول لتوكن PSTUSDC هو 84.39M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PSTUSDC؟
حقق PSTUSDC سعرًا قياسيًا قدره 1.056 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PSTUSDC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.032 PSTUSDC.
ما هو حجم تداول PSTUSDC؟
حجم تداول PSTUSDC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PSTUSDC هذا العام؟
قد يرتفع PSTUSDC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PSTUSDC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:28:12 (UTC+8)

تحديثات PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.61
$113,288.61$113,288.61

-1.17%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,015.98
$4,015.98$4,015.98

-1.97%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04376
$0.04376$0.04376

-5.77%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3324
$3.3324$3.3324

-13.61%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,015.98
$4,015.98$4,015.98

-1.97%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.61
$113,288.61$113,288.61

-1.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6316
$2.6316$2.6316

-0.16%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19386
$0.19386$0.19386

-2.95%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.03991
$0.03991$0.03991

+1,895.50%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000045
$0.000000000000000000000045$0.000000000000000000000045

+309.09%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002250
$0.00002250$0.00002250

+246.15%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.162
$2.162$2.162

+188.26%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000183
$0.0000000183$0.0000000183

+112.79%