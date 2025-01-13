سعر PaybandCoin (PYBC)
سعر PaybandCoin (PYBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PYBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PaybandCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.85
- تغيير سعر PaybandCoin خلال اليوم هو -1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PaybandCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PaybandCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PaybandCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PaybandCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.80%
|30 يوم
|$ 0
|-22.66%
|60 يوم
|$ 0
|+65.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PaybandCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.80%
+4.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lux Stellar Payband is one of the world’s first wristbands wallets for making contactless cryptocurrency payments with Stellar Lumens and all Stellar tokens including our custom Payband Coin (PYBC) fueling our events ecosystem. Our technology initially designed as a cashless wristband crypto payment system for fairs, festivals, concerts and events has expanded to include uses for merchant exchange of goods and services, customer loyalty programs, logistics management and the tourism & hospitality industries.
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