سعر PayB (PAYB)
سعر PayB (PAYB) المباشر لليوم هو USD 0.106253. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 815.23
- تغيير سعر PayB خلال اليوم هو +1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PayB مقابل USD هو $ +0.00128892 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.0498668067 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.0499603306 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.195073001268758 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00128892
|+1.23%
|30 يوم
|$ -0.0498668067
|-46.93%
|60 يوم
|$ -0.0499603306
|-47.02%
|90 يوم
|$ -0.195073001268758
|-64.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PayB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.23%
-40.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Payb - is a security token All hodlers earn monthly just by holding the token. Profits are withdrawn from the operating activities of www.payb.io
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