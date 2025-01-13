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سعر PayB (PAYB) المباشر لليوم هو USD 0.106253 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PAYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PayB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 815.23 - تغيير سعر PayB خلال اليوم هو +1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PayB (PAYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PayB مقابل USD هو $ +0.00128892 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.0498668067 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.0499603306 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PayB مقابل USD هو $ -0.195073001268758 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00128892 +1.23% 30 يوم $ -0.0498668067 -46.93% 60 يوم $ -0.0499603306 -47.02% 90 يوم $ -0.195073001268758 -64.73%

تحليل سعر PayB (PAYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PayB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.104887$ 0.104887 $ 0.104887 24 ساعة مرتفع $ 0.106605$ 0.106605 $ 0.106605 عالية طوال الوقت $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) -40.98%

معلومات سوق PayB (PAYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: