سعر PayAI Network (PAYAI)
سعر PayAI Network (PAYAI) المباشر لليوم هو USD 0.00194433. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M. يتم تحديث سعر PAYAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayAI Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PayAI Network خلال اليوم هو -15.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ -0.000368336041261277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ +0.0078877079 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000368336041261277
|-15.92%
|30 يوم
|$ +0.0078877079
|+405.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PayAI Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.94%
-15.92%
-44.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
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