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سعر PayAI Network (PAYAI) المباشر لليوم هو USD 0.00194433 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M . يتم تحديث سعر PAYAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PayAI Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PayAI Network خلال اليوم هو -15.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر PayAI Network (PAYAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ -0.000368336041261277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ +0.0078877079 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PayAI Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000368336041261277 -15.92% 30 يوم $ +0.0078877079 +405.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PayAI Network (PAYAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PayAI Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00187912$ 0.00187912 $ 0.00187912 24 ساعة مرتفع $ 0.00235043$ 0.00235043 $ 0.00235043 عالية طوال الوقت $ 0.00489524$ 0.00489524 $ 0.00489524 تغير السعر (1 ساعة) +1.94% تغير السعر (1يوم) -15.92% تغير السعر (7 أيام) -44.31%

معلومات سوق PayAI Network (PAYAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: