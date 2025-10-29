معلومات سعر Pay 2 Win (P2W) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00014918 أدنى سعر $ 0.00004017 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.20%

سعر Pay 2 Win (P2W) في الوقت الحقيقي هو $0.00004109. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول P2W بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـP2W على الإطلاق هو $ 0.00014918، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004017.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير P2W -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pay 2 Win (P2W)

القيمة السوقية $ 36.98K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.98K إمداد دورة التداول 900.00M إجمالي العرض 900,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pay 2 Win هي $ 36.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ P2W يبلغ 900.00M، مع إجمالي عرض 900000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.98K.