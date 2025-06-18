سعر Paxe (PAXE)
سعر Paxe (PAXE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAXE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paxe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.91
- تغيير سعر Paxe خلال اليوم هو -9.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Paxe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paxe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paxe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paxe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.18%
|30 يوم
|$ 0
|-21.62%
|60 يوم
|$ 0
|-53.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paxe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-9.18%
-15.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAXE is a cutting-edge, multi-chain farming portal designed to revolutionize the way users earn yields in the decentralized finance (DeFi) space. By seamlessly integrating with various blockchain networks, PAXE offers a unified platform for depositing and staking tokens across multiple farms, maximizing yield generation and providing unparalleled investment opportunities.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Paxe (PAXE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PAXE والتوكن الشاملة الآن!
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