سعر PAWWOT (PWOT)
سعر PAWWOT (PWOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.49K. يتم تحديث سعر PWOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAWWOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.66
- تغيير سعر PAWWOT خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M
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خلال اليوم، كان سعر PAWWOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAWWOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAWWOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAWWOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.74%
|30 يوم
|$ 0
|-33.87%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAWWOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-2.74%
-16.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PWOT (PAWWOT) is a community-driven, meme-based cryptocurrency with a primary focus on fostering fun and engagement within the crypto space. Designed as a lighthearted project, PWOT does not have specific utility or functional goals beyond serving as a cultural and social token for enthusiasts. The purpose of PWOT is to unite a community around humor and creativity, leveraging the viral nature of internet memes to build an inclusive and interactive space for its holders. While PWOT is primarily entertainment-focused, its value lies in the strength and participation of its community.
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