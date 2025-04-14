احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UPI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UPI.

سعر Pawtocol (UPI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.38K . يتم تحديث سعر UPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pawtocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pawtocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 248.42M

أداء سعر Pawtocol (UPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pawtocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pawtocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pawtocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pawtocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +2.46% 60 يوم $ 0 -58.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pawtocol (UPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pawtocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.296409$ 0.296409 $ 0.296409 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.40%

معلومات سوق Pawtocol (UPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: