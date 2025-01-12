سعر PawStars (PAWS)
سعر PawStars (PAWS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAWS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PawStars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.80
- تغيير سعر PawStars خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PawStars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PawStars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PawStars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PawStars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ 0
|+712.52%
|60 يوم
|$ 0
|+832.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PawStars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-2.08%
-12.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PawStars (PAWS) is a hilarious and light-hearted meme coin that celebrates the world of furry friends while bringing a playful twist to the world of cryptocurrencies. Inspired by the love for pets and the meme culture, PawStars offers users a fun and entertaining way to engage with digital assets.PawStars mission is to blend the joyful essence of the meme culture with the heartwarming world of pets, creating a dynamic and interactive ecosystem that promotes community engagement, creativity, and positive impact. PawStars vision is to create a world where the power of memes, the joy of pets, and the potential of cryptocurrencies converge to inspire, entertain, and make a lasting difference. PawStars operates on a deflationary tokenomics model. A percentage of each transaction is burned, reducing the total supply over time. This scarcity-driven approach aims to increase the value of each PAWS token as more transactions occur.
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