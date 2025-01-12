سعر PawPaw (PAWPAW)
سعر PawPaw (PAWPAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.17K. يتم تحديث سعر PAWPAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PawPaw الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر PawPaw خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 854.44M
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خلال اليوم، كان سعر PawPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PawPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PawPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PawPaw مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-25.03%
|60 يوم
|$ 0
|-67.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PawPaw: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.36%
-16.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a community driven project launched on pump.fun centered around a patient and wise dog. The tagline for this community is “all dogs go to Valhalla” which means all dogs (community members) will quote unquote “make it” it is up for interpretation to those that resonate with the virtues of this meme. Our goal is to put paw prints on the moon. Basically to leave our mark as one of the strongest cults in blockchain history.
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