سعر Pavise (PAVISE)
سعر Pavise (PAVISE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.90K. يتم تحديث سعر PAVISE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pavise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pavise خلال اليوم هو -14.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M
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خلال اليوم، كان سعر Pavise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pavise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pavise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pavise مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.24%
|30 يوم
|$ 0
|-94.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pavise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-14.24%
+8.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAVIS is an AI-powered tool that allows users to upload medical scans and receive instant AI-driven diagnostics. Designed to support doctors, hospitals, and medical staff, PAVIS acts as an intelligent assistant, enhancing diagnostic accuracy. It can also suggest treatment options, helping healthcare professionals make better-informed decisions. PAVIS ensures fast, reliable analysis with cutting-edge AI, accessible anytime
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