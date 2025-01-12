سعر Pavia (PAVIA)
سعر Pavia (PAVIA) المباشر لليوم هو USD 0.00399292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAVIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pavia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00K
- تغيير سعر Pavia خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pavia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pavia مقابل USD هو $ -0.0002631450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pavia مقابل USD هو $ +0.0031181706 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pavia مقابل USD هو $ +0.0028643054107768848 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.53%
|30 يوم
|$ -0.0002631450
|-6.59%
|60 يوم
|$ +0.0031181706
|+78.09%
|90 يوم
|$ +0.0028643054107768848
|+253.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pavia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.03%
-1.53%
-7.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In September 1501 Pavia Italy was the birthplace of Gerolamo (Jerome) Cardano, whom the Cardano blockchain project was named after. 2021 sees the launch of Pavia.io which is a metaverse being built on Cardano. It seems fitting to name our virtual world Pavia. $PAVIA tokens are for utility purposes inside the pavia.io metaverse.
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