سعر Paul (PAUL)
سعر Paul (PAUL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.97K. يتم تحديث سعر PAUL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paul الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.77
- تغيير سعر Paul خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.88B
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خلال اليوم، كان سعر Paul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paul مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paul: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.24%
-1.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing $PAUL – the next big Ethereum memecoin inspired by the viral PENGU hype! 🚀 Based on the iconic Elephant Penguin from Family Guy, $PAUL brings a hilarious twist to the memecoin craze while riding the wave of cultural nostalgia. With none other than Ethereum founder Vitalik Buterin giving it a nod, this token is set to take over the crypto scene. JOIN THE MOVEMENT FLIP THE PENGU Token is 0 tax liquidity burned and contract has being renounced
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