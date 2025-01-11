سعر Patriots Coin (PTC)
سعر Patriots Coin (PTC) المباشر لليوم هو USD 0.00166874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patriots Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00K
- تغيير سعر Patriots Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ -0.0003331213 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ -0.0013472251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003331213
|-19.96%
|60 يوم
|$ -0.0013472251
|-80.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriots Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Patriots Coin is an online retailer of hand-crafted collectable Silver & Gold coins and bars with years of experiences. It also do customized coins and bars and already created pieces for a lot of crypto projects which are available on Amazon and Walmart. It will be possible to use $PTC for the payment, which offers 10% discount compared to Fiat. A percentage of all sells will be used to buy and burn $PTC to increase the price steadily. Patriotscoin developes also Games for iOS and Android where users can earn crypto. Example: https://play.google.com/store/apps/details?id=vip.yertletheturtle.play The project is currently working on a solution to make crypto currencies more accessible. The contract is audited and the team is KYCd from Cyberscope: https://www.coinscope.co/coin/4-ptc
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