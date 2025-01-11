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سعر Patriots Coin (PTC) المباشر لليوم هو USD 0.00166874 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Patriots Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00K - تغيير سعر Patriots Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Patriots Coin (PTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ -0.0003331213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ -0.0013472251 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriots Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003331213 -19.96% 60 يوم $ -0.0013472251 -80.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Patriots Coin (PTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriots Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03709289$ 0.03709289 $ 0.03709289 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Patriots Coin (PTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: