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سعر Patriot Pay (PPY) المباشر لليوم هو USD 0.00011638 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Patriot Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K - تغيير سعر Patriot Pay خلال اليوم هو -5.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Patriot Pay (PPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.0000202784 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.0000662172 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.00002850455860031855 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.17% 30 يوم $ -0.0000202784 -17.42% 60 يوم $ -0.0000662172 -56.89% 90 يوم $ -0.00002850455860031855 -19.67%

تحليل سعر Patriot Pay (PPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriot Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00011232$ 0.00011232 $ 0.00011232 24 ساعة مرتفع $ 0.00012772$ 0.00012772 $ 0.00012772 عالية طوال الوقت $ 0.00099339$ 0.00099339 $ 0.00099339 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -5.17% تغير السعر (7 أيام) +2.98%

معلومات سوق Patriot Pay (PPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: