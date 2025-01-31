سعر Patriot Pay (PPY)
سعر Patriot Pay (PPY) المباشر لليوم هو USD 0.00011638. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patriot Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K
- تغيير سعر Patriot Pay خلال اليوم هو -5.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.0000202784 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.0000662172 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriot Pay مقابل USD هو $ -0.00002850455860031855 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.17%
|30 يوم
|$ -0.0000202784
|-17.42%
|60 يوم
|$ -0.0000662172
|-56.89%
|90 يوم
|$ -0.00002850455860031855
|-19.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriot Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-5.17%
+2.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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