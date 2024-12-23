سعر Patientory (PTOY)
سعر Patientory (PTOY) المباشر لليوم هو USD 0.00572316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 489.51K. يتم تحديث سعر PTOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patientory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 680.95
- تغيير سعر Patientory خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 85.53M
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خلال اليوم، كان سعر Patientory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patientory مقابل USD هو $ -0.0000270877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patientory مقابل USD هو $ +0.0033363590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patientory مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000270877
|-0.47%
|60 يوم
|$ +0.0033363590
|+58.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patientory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Patientory is the leading provider of blockchain solutions for healthcare. Cyber security and the secure transfer of patient information from one provider to another is a major threat. Patientory’s mission is to drive population health management by securely assisting healthcare organizations to store and transmit data via blockchain cybersecurity and smart contracts. This enables the adoption of physician coordinated care and peer to peer patient engagement for improved health outcomes.
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