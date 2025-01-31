سعر Pat (PAT)
سعر Pat (PAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.83
- تغيير سعر Pat خلال اليوم هو +4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.11%
|30 يوم
|$ 0
|-6.81%
|60 يوم
|$ 0
|-19.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+4.11%
+0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's Pepe's time to move aside cause Pat just moved into town. Pepe flexes his marketcap so Pat decided to fuck Pepe's wife on the low.
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