سعر Pastel (PSL)
سعر Pastel (PSL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.09K. يتم تحديث سعر PSL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pastel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pastel خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.83B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PSL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PSL.
خلال اليوم، كان سعر Pastel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pastel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pastel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pastel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-50.48%
|60 يوم
|$ 0
|-45.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pastel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The next generation NFT focused blockchain. Certifiable authenticity. Permanent storage. Negligible fees. Build, secure, and scale your Web3 ecosystem with Pastel. Pastel Network is a fully decentralized, developer-friendly layer-1 blockchain serving as the preeminent protocol standard for non-fungible tokens (""NFTs"") and Web3 technology. Pastel infrastructure enables existing layer-1 blockchains, decentralized applications, or third-party enterprises to protect creators and collectors. From digital collectibles & media to documents & applications, users and developers are able to certify asset rareness and truly store data forever. Lightweight protocols delivered by interoperable open APIs such as Sense and Cascade can be easily integrated across existing networks. A wide range of Web3 applications can be built directly on the Pastel Network, enabling developers to enjoy the scalable registration features, storage processes, and security of the broader ecosystem. Pastel is managed by world-class developers, cryptographers, and technologists, supported alongside an experienced and extensive network of marketers, influencers, and third-party agencies. Pastel is backed by key stakeholders including Innovating Capital, a prominent venture fund.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pastel (PSL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PSL والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PSL إلى VND
₫--
|1 PSL إلى AUD
A$--
|1 PSL إلى GBP
￡--
|1 PSL إلى EUR
€--
|1 PSL إلى USD
$--
|1 PSL إلى MYR
RM--
|1 PSL إلى TRY
₺--
|1 PSL إلى JPY
¥--
|1 PSL إلى RUB
₽--
|1 PSL إلى INR
₹--
|1 PSL إلى IDR
Rp--
|1 PSL إلى KRW
₩--
|1 PSL إلى PHP
₱--
|1 PSL إلى EGP
￡E.--
|1 PSL إلى BRL
R$--
|1 PSL إلى CAD
C$--
|1 PSL إلى BDT
৳--
|1 PSL إلى NGN
₦--
|1 PSL إلى UAH
₴--
|1 PSL إلى VES
Bs--
|1 PSL إلى PKR
Rs--
|1 PSL إلى KZT
₸--
|1 PSL إلى THB
฿--
|1 PSL إلى TWD
NT$--
|1 PSL إلى AED
د.إ--
|1 PSL إلى CHF
Fr--
|1 PSL إلى HKD
HK$--
|1 PSL إلى MAD
.د.م--
|1 PSL إلى MXN
$--