سعر Party Parrot (PARRY)
سعر Party Parrot (PARRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.81K. يتم تحديث سعر PARRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Party Parrot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.76
- تغيير سعر Party Parrot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Party Parrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Party Parrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Party Parrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Party Parrot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.34%
|60 يوم
|$ 0
|-37.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Party Parrot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-11.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.
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