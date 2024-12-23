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سعر Particle Trade (PTC) المباشر لليوم هو USD 0.02257735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.81K . يتم تحديث سعر PTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Particle Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.50K - تغيير سعر Particle Trade خلال اليوم هو -14.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر Particle Trade (PTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Particle Trade مقابل USD هو $ -0.00386616988187367 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Particle Trade مقابل USD هو $ +0.0062546303 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Particle Trade مقابل USD هو $ +0.0011809466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Particle Trade مقابل USD هو $ -0.01502992140876008 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00386616988187367 -14.62% 30 يوم $ +0.0062546303 +27.70% 60 يوم $ +0.0011809466 +5.23% 90 يوم $ -0.01502992140876008 -39.96%

تحليل سعر Particle Trade (PTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Particle Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02257974$ 0.02257974 $ 0.02257974 24 ساعة مرتفع $ 0.02644352$ 0.02644352 $ 0.02644352 عالية طوال الوقت $ 0.12126$ 0.12126 $ 0.12126 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -14.62% تغير السعر (7 أيام) -20.14%

معلومات سوق Particle Trade (PTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: