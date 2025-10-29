معلومات سعر Parsona (SONA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 أدنى سعر $ 0.00020547$ 0.00020547 $ 0.00020547 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +12.72% تغير السعر (7 أيام) +12.72%

سعر Parsona (SONA) في الوقت الحقيقي هو $0.00058191. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SONA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSONA على الإطلاق هو $ 0.00628845، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00020547.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SONA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +12.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Parsona (SONA)

القيمة السوقية $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K إمداد دورة التداول 9.50M 9.50M 9.50M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Parsona هي $ 5.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SONA يبلغ 9.50M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.82K.