سعر Parrotly (PBIRB)
سعر Parrotly (PBIRB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PBIRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parrotly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.54
- تغيير سعر Parrotly خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PBIRB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PBIRB.
خلال اليوم، كان سعر Parrotly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parrotly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parrotly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parrotly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-31.38%
|60 يوم
|$ 0
|+3.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parrotly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+0.38%
-11.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PBIRB is the token powering the ecosystem being developed under Parrotly Finance Inc, a registered Delaware corporation. Utilities include discounts on service fees for Parrotly's products, as well as future utilities implemented with each new product release. PBIRB is deflationary, with two percent of all sell transactions being burnt to the dead wallet on Polygon.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PBIRB إلى AUD
A$--
|1 PBIRB إلى GBP
￡--
|1 PBIRB إلى EUR
€--
|1 PBIRB إلى USD
$--
|1 PBIRB إلى MYR
RM--
|1 PBIRB إلى TRY
₺--
|1 PBIRB إلى JPY
¥--
|1 PBIRB إلى RUB
₽--
|1 PBIRB إلى INR
₹--
|1 PBIRB إلى IDR
Rp--
|1 PBIRB إلى PHP
₱--
|1 PBIRB إلى EGP
￡E.--
|1 PBIRB إلى BRL
R$--
|1 PBIRB إلى CAD
C$--
|1 PBIRB إلى BDT
৳--
|1 PBIRB إلى NGN
₦--
|1 PBIRB إلى UAH
₴--
|1 PBIRB إلى VES
Bs--
|1 PBIRB إلى PKR
Rs--
|1 PBIRB إلى KZT
₸--
|1 PBIRB إلى THB
฿--
|1 PBIRB إلى TWD
NT$--
|1 PBIRB إلى CHF
Fr--
|1 PBIRB إلى HKD
HK$--
|1 PBIRB إلى MAD
.د.م--