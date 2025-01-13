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سعر Parrot Protocol (PRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parrot Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.04 - تغيير سعر Parrot Protocol خلال اليوم هو +28.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Parrot Protocol (PRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +28.23% 30 يوم $ 0 -14.34% 60 يوم $ 0 -2.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Parrot Protocol (PRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parrot Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03383104$ 0.03383104 $ 0.03383104 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +28.23% تغير السعر (7 أيام) -1.23%

معلومات سوق Parrot Protocol (PRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: