سعر Parrot Protocol (PRT)
سعر Parrot Protocol (PRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parrot Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.04
- تغيير سعر Parrot Protocol خلال اليوم هو +28.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parrot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+28.23%
|30 يوم
|$ 0
|-14.34%
|60 يوم
|$ 0
|-2.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parrot Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+28.23%
-1.23%
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