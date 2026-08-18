سعر Parquet اليوم

السعر المباشر لمشروع Parquet (PARQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PARQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PARQ.

يحتل Parquet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,453، مع عرض متداول قدره 881.36M PARQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PARQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00220754، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PARQ بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+8.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Parquet (PARQ)

القيمة السوقية $ 27.45K$ 27.45K $ 27.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.15K$ 31.15K $ 31.15K إمداد دورة التداول 881.36M 881.36M 881.36M إجمالي العرض 999,972,646.06546 999,972,646.06546 999,972,646.06546

القيمة السوقية الحالية لـ Parquet هي $ 27.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PARQ يبلغ 881.36M، مع إجمالي عرض 999972646.06546. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.15K.