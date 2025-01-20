سعر Parkcoin (KPK)
سعر Parkcoin (KPK) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KPK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parkcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.52K
- تغيير سعر Parkcoin خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Parkcoin مقابل USD هو $ +0.00357745 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parkcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parkcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parkcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00357745
|+0.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parkcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse. Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems. On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
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