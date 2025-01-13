سعر Parifi (PRF)
سعر Parifi (PRF) المباشر لليوم هو USD 0.00836623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parifi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 682.02
- تغيير سعر Parifi خلال اليوم هو -8.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Parifi مقابل USD هو $ -0.000798523930548681 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parifi مقابل USD هو $ -0.0035073319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parifi مقابل USD هو $ +0.0016895467 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parifi مقابل USD هو $ +0.001663205089013565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000798523930548681
|-8.71%
|30 يوم
|$ -0.0035073319
|-41.92%
|60 يوم
|$ +0.0016895467
|+20.19%
|90 يوم
|$ +0.001663205089013565
|+24.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parifi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-8.71%
-38.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Parifi is a decentralized finance (DeFi) protocol that offers a perpetual trading protocol with an advanced adaptive pricing mechanism. It operates on a blockchain to provide a transparent, secure, and equitable trading environment. Parifi's distinct pricing model leverages on-chain oracles and employs liquidity curves, which adjust dynamically based on market conditions and asset risk profiles, to offer more stable and predictable pricing for perpetual contracts. This innovative approach addresses common DeFi inefficiencies such as front-running and price slippage, aiming to enhance the user experience for both traders and liquidity providers.
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