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سعر Paribu Net (PRB) المباشر لليوم هو USD 0.341813 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paribu Net الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.16K - تغيير سعر Paribu Net خلال اليوم هو +1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Paribu Net (PRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ +0.00424501 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ -0.0517835073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ -0.0158969364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ +0.0158354322344165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00424501 +1.26% 30 يوم $ -0.0517835073 -15.14% 60 يوم $ -0.0158969364 -4.65% 90 يوم $ +0.0158354322344165 +4.86%

تحليل سعر Paribu Net (PRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paribu Net: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.335289$ 0.335289 $ 0.335289 24 ساعة مرتفع $ 0.347441$ 0.347441 $ 0.347441 عالية طوال الوقت $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 تغير السعر (1 ساعة) +1.36% تغير السعر (1يوم) +1.26% تغير السعر (7 أيام) -5.91%

معلومات سوق Paribu Net (PRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: