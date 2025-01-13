شعار Paribu Net

سعر Paribu Net (PRB)

USD

مخطط سعر Paribu Net (PRB) المباشر

$0.347441
$0.347441$0.347441
+2.90%(1D)

سعر Paribu Net (PRB) لليوم

سعر Paribu Net (PRB) المباشر لليوم هو USD 0.341813. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paribu Net الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.16K
- تغيير سعر Paribu Net خلال اليوم هو +1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRB.

أداء سعر Paribu Net (PRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ +0.00424501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ -0.0517835073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ -0.0158969364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paribu Net مقابل USD هو $ +0.0158354322344165 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00424501+1.26%
30 يوم$ -0.0517835073-15.14%
60 يوم$ -0.0158969364-4.65%
90 يوم$ +0.0158354322344165+4.86%

تحليل سعر Paribu Net (PRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paribu Net: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.335289
$ 0.335289$ 0.335289

$ 0.347441
$ 0.347441$ 0.347441

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

+1.36%

+1.26%

-5.91%

معلومات سوق Paribu Net (PRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.16K
$ 48.16K$ 48.16K

0.00
0.00 0.00

ما هو Paribu Net ( PRB )

Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Paribu Net (PRB)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Paribu Net (PRB)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة PRB إلى العملات المحلية

1 PRB إلى AUD
A$0.55373706
1 PRB إلى GBP
0.27686853
1 PRB إلى EUR
0.33155861
1 PRB إلى USD
$0.341813
1 PRB إلى MYR
RM1.53474037
1 PRB إلى TRY
12.1001802
1 PRB إلى JPY
¥53.89365571
1 PRB إلى RUB
34.73845519
1 PRB إلى INR
29.45402621
1 PRB إلى IDR
Rp5,603.49090672
1 PRB إلى PHP
20.166967
1 PRB إلى EGP
￡E.17.2615565
1 PRB إلى BRL
R$2.09189556
1 PRB إلى CAD
C$0.49221072
1 PRB إلى BDT
41.88234689
1 PRB إلى NGN
532.41818319
1 PRB إلى UAH
14.51679811
1 PRB إلى VES
Bs18.116089
1 PRB إلى PKR
Rs95.61193236
1 PRB إلى KZT
181.23608886
1 PRB إلى THB
฿11.85407484
1 PRB إلى TWD
NT$11.31742843
1 PRB إلى CHF
Fr0.31104983
1 PRB إلى HKD
HK$2.65930514
1 PRB إلى MAD
.د.م3.44889317