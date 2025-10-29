معلومات سعر Pareto Staked USP (SUSP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24 ساعة منخفض $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 24 ساعة مرتفع $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 عالية طوال الوقت $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 أدنى سعر $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

سعر Pareto Staked USP (SUSP) في الوقت الحقيقي هو $1.045. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUSP بين أدنى سعر $ 1.045 وأعلى سعر $ 1.045، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUSP على الإطلاق هو $ 1.045، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.012.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUSP -- على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pareto Staked USP (SUSP)

القيمة السوقية $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M إمداد دورة التداول 6.44M 6.44M 6.44M إجمالي العرض 6,437,375.805464124 6,437,375.805464124 6,437,375.805464124

القيمة السوقية الحالية لـ Pareto Staked USP هي $ 6.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUSP يبلغ 6.44M، مع إجمالي عرض 6437375.805464124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.73M.