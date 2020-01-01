توكنوميكس Parasol Finance (PSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Parasol Finance (PSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Parasol Finance (PSOL) Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. الموقع الرسمي: https://parasol.finance اشتر PSOL الآن!

توكنوميكس Parasol Finance (PSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Parasol Finance (PSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.19K $ 23.19K $ 23.19K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 86.86K $ 86.86K $ 86.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.19304 $ 0.19304 $ 0.19304 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00401139 $ 0.00401139 $ 0.00401139 السعر الحالي: $ 0.00413623 $ 0.00413623 $ 0.00413623 معرفة المزيد عن سعر Parasol Finance (PSOL)

توكنوميكس Parasol Finance (PSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Parasol Finance (PSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن PSOL!

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