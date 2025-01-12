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سعر Parasol Finance (PSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00485053 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.20K . يتم تحديث سعر PSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parasol Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.10 - تغيير سعر Parasol Finance خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.61M

أداء سعر Parasol Finance (PSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ -0.0000995508 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ -0.0001644741 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0000995508 -2.05% 60 يوم $ -0.0001644741 -3.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Parasol Finance (PSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parasol Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00484083$ 0.00484083 $ 0.00484083 24 ساعة مرتفع $ 0.00487918$ 0.00487918 $ 0.00487918 عالية طوال الوقت $ 0.19304$ 0.19304 $ 0.19304 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.67%

معلومات سوق Parasol Finance (PSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: