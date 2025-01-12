سعر Parasol Finance (PSOL)
سعر Parasol Finance (PSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00485053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.20K. يتم تحديث سعر PSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parasol Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.10
- تغيير سعر Parasol Finance خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.61M
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خلال اليوم، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ -0.0000995508 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ -0.0001644741 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parasol Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0000995508
|-2.05%
|60 يوم
|$ -0.0001644741
|-3.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parasol Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.00%
-0.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.
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€0.0047050141
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$0.00485053
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RM0.0217788797
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₺0.171708762
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¥0.7647830651
|1 PSOL إلى RUB
₽0.4929593639
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₹0.4179701701
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Rp79.5168725232
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₱0.28618127
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￡E.0.244951765
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R$0.0296852436
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C$0.0069847632
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₦7.5553310439
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₴0.2060020091
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Bs0.25707809
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