سعر Paras (PARAS)
سعر Paras (PARAS) المباشر لليوم هو USD 0.00451966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PARAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paras الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 749.28
- تغيير سعر Paras خلال اليوم هو -7.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Paras مقابل USD هو $ -0.000355015158079487 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paras مقابل USD هو $ -0.0013923440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paras مقابل USD هو $ -0.0018451186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paras مقابل USD هو $ -0.000594230729373305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000355015158079487
|-7.28%
|30 يوم
|$ -0.0013923440
|-30.80%
|60 يوم
|$ -0.0018451186
|-40.82%
|90 يوم
|$ -0.000594230729373305
|-11.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paras: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-7.28%
-24.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paras is an NFT marketplace that focuses on digital collectibles. We thrive upon bringing conventional collectibles to crypto space. We started with digital art cards that were inspired by real-world trading cards that have been bulletproof and forever lasting since they were introduced back in the 80s. Paras, an all-in-one digital collectible marketplace, is eager to diversify the assets to digital collectibles. Alongside the rise of NFTs in 2021, we believe that NFTs are still at an early stage. The blockchain technology and smart contract capabilities could in fact create better experiences for many verticals that could not be facilitated by its web 2.0 counterparts. We envision Paras to be the beginning of NFTs development. We want to produce and develop crypto-native IP as we believe that by creating new exclusive IPs, we could tailor and design new experiences of these mediums: comics, games, and toys. Giving utility and use cases over digital assets could create more value to collectors and creators. In the end, we would like to build our own metaverse where Paras becomes the gateway to access multiple sources of entertainment.
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