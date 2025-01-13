سعر ParallelChain (XPLL)
سعر ParallelChain (XPLL) المباشر لليوم هو USD 0.00683702. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPLL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ParallelChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 360.06
- تغيير سعر ParallelChain خلال اليوم هو +4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ParallelChain مقابل USD هو $ +0.0002976 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ParallelChain مقابل USD هو $ -0.0018006365 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ParallelChain مقابل USD هو $ -0.0015574252 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ParallelChain مقابل USD هو $ -0.009149105142565255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002976
|+4.55%
|30 يوم
|$ -0.0018006365
|-26.33%
|60 يوم
|$ -0.0015574252
|-22.77%
|90 يوم
|$ -0.009149105142565255
|-57.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ParallelChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+4.55%
-4.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ParallelChain is a layer-1 blockchain project building a dual-chain ecosystem with Web2 and Web3 utilities. Powered by ParallelChain Mainnet and ParallelChain Enterprise – two distinctive types of blockchain that are highly scalable, business-native, and interoperable. What makes your project unique? ParallelChain pioneers the native interoperability between public and private blockchains, it aims to create a super-ecosystem of universal smart contracts that bridge the infrastructure divide between centralised and decentralised finance. History of your project. ParallelChain Enterprise launched in 2018, built with patented privacy and scalability technologies. The platform powers a suite of products for enterprise and government clients. The Proof-of-Stake ParallelChain Mainnet went live in March 2023. What’s next for your project? Inter-ParallelChain-Protocol (IPP), an asymmetric multiprocessing technology that bridges the cores of the two layer-1 platforms. Mainnet DDOS-resistance, Native rollups, RUST-based SC validation tools, ParallelWallet and dual-biometric technologies. What can your token be used for? Pay for transaction fees, run validator nodes on the network via staking, staking on validator nodes on ParallelChain.
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